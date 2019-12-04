У Анджелины Джоли роман с женщиной?

Они встретились 10 лет назад

44-летнюю актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с 32-летней коллегой Эван Рейчел Вуд.

Woman’s Day сообщает со ссылкой на свои источники, что Джоли решила связать свою жизнь с актрисой, которая раньше встречалась с музыкантом Мэрилином Мэнсоном. Джоли и Вуд познакомились 10 лет назад, когда обе состояли в отношениях. "Между ними возникла химия, которую девушки не могли отрицать. Брэд даже пошутил, что он почувствовал себя не у дел, когда Энджи восторгалась Эван", - пишет издание.

Джоли и Вуд снова встретились несколько месяцев назад в калифорнийском городе Бербанк, где актрисы находились по делам. Они обменялись телефонами и вскоре начали регулярно встречаться. Дружба постепенно переросла в нечто большее, утверждают журналисты.

"Анджелина очарована Эван. <…> Энджи сказала Эван, что она потеряла голову от чувств и хочет жить с ней", - сообщает анонимный источник. По его словам, пара планирует совместный отдых. Эван и ее шестилетний сын уже познакомились с детьми Джоли. Актрисы пока не намерены афишировать свою связь.

Представители звезд не прокомментировали эти данные.

В 2006 году таблоиды сообщили, что Джоли встречается с моделью и актрисой японского происхождения Дженни Шимицу. Позднее Шимицу опровергла эту информацию. При этом актриса утверждает, что у нее были отношения с певицей Мадонной.

Напомним, в 2016 году Анджелина Джоли подала заявление на развод с Брэдом Питтом. Она обвинила мужа в пьянстве и рукоприкладстве. Позднее Питт признался, что посещал клуб анонимных алкоголиков, где ему помогли справиться с зависимостью.