Во всех центрах госуслуг Москвы доступна оплата госпошлин в окне приема

Посетили смогут существенно экономить время

В столичных центрах "Мои документы" оплатить госпошлины и госуслуги теперь можно с помощью банковской карты или смартфона.

Во всех 130 центрах, во флагманских центрах, а также во дворце "Мои документы" установили терминалы безналичной оплаты. Раньше такая услуга была доступна лишь в некоторых филиалах.

Раньше для оплаты госпошлин и госуслуг москвичам требовалось воспользоваться терминалами, банкоматами в зоне ожидания центра или же обратиться в отделение банка. Теперь посетители будут существенно экономить время.