Как 36 приемных детей ужились в одной кузбасской семье

Местная власть не видит ничего плохого, а Москва забила панику

В Кузбассе семья, состоящая из матери и дочери, в течение двух лет взяла на воспитание 36 приемных детей, в том числе 9 детей-инвалидов.

Сотрудники опеки и попечительства Кемеровской области не препятствовали этому и даже наоборот, незаконно подписали разрешение на использование детских денежных средств в собственных нуждах, пишет ТАСС.

СКР возбудил уголовные дела в отношении соцработника по статьям присвоение полномочий должностного лица и служебный подлог. СКР проверит женщину на предмет целевого расходования денег.

Ситуацию с опекунством одной семьи над 36 детьми считает странным и Минпросвещения России. Ведомство раскритиковало семью и региональные органы опеки и попечительства за такой безответственный подход к воспитанию детей.

"Из 36 детей 19 имеют те или иные ограничения здоровья, многие из них имеют серьезные проблемы <…> Мы же с вами говорим о семейном тепле, о том, что каждого нужно не только накормить и положить спать, а с каждым из них нужно заниматься.", - заявила заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина.

А вот власти Кузбасса утверждают, что дети живут в нормальных условиях: они размещены в двух частных домах площадью 280 и 120 квадратных метров, имеют всю необходимую сезонную одежду, ходят в школу и на дополнительные занятия, участвуют в культурных мероприятиях.

Заместитель губернатора Кузбасса Елена Пахомова, отметила, что приемная семья нарушила порядок отчетности о расходовании денежных средств детей, но не тратила предназначавшиеся детям деньги на личные нужды.

В июне семья переехала из Кемеровской области в Московскую, чтобы сменить климат. У Подмосковных властей также не возникло вопросов по поводу количества приемных детей.