Что категорически нельзя делать в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

В этот день православные стараются посетить церковь

4 декабря в России отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы. Это важный христианский праздник, который относится к числу двунадесятых.

Праздник отсылает к событию, описанному в произведениях религиозной литературы. По легенде, Святой Иоаким и святая Анна долгое время не могли зачать ребенка. Они пообещали отдать малыша на служение в храм, если им посчастливиться стать родителями. Когда их долгожданной дочери Марии исполнилось три года, они отвели ее в Иерусалимский храм. Первосвященник ввел девочку в Святая святых, где хранились Скрижали Завета. Пресвятая Дева жила при храме до 12-летнего возраста, а затем обручилась с Иосифом.

Первое документальное упоминание о празднике Введения во храм Пресвятой Богородицы встречается в VIII веке. Однако широкое распространение он получил лишь спустя столетие.

Несмотря на Рождественский пост, на праздник Введения разрешается выпить церковного вина, съесть рыбы и подсолнечного масла. Не возбраняется в меру повеселиться - посетить ярмарку, прогуляться или порыбачить. В народе верят, что после 4 декабря рыба в замерзших водоемах становится невкусной.

Праздник сопряжен с рядом запретов. Например, в этот день нельзя вступать в брак, а женатым парам - заниматься любовью. Считается, что в праздник следует думать о высоком и об очищении души.

4 декабря воспрещается заниматься работой по дому (стирать, гладить, шить) и во дворе (колоть дрова, убирать снег или чинить хозяйские постройки). Лучше сходить в церковь, навести порядок в своей душе и поблагодарить высшие силы за чудо, которое снизошло на бездетных Иоакима и Анну.

На Введение во храм Пресвятой Богородицы нельзя отказывать нуждающимся в милостыне. Иисус призывал помогать всем бедным и обездоленным.

Кроме того, 4 декабря не рекомендуется ссориться, спорить и желать другим людям зла, поскольку такое поведение отталкивает благодать Божью. Весь негатив, как считается, вернется к злопыхателям в двойном размере.