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"Студенты прыгали из окон": в Одессе горит здание колледжа (видео)

12:54
  • среда
  • 04 декабря 2019

Пострадали, по меньшей мере, 10 человек

В Одессе загорелось здание колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По данным местных экстренных служб, возгорание произошло на третьем этаже учебного корпуса.

Площадь пожара на момент написания заметки составила более тысячи квадратных метров. Существует угроза обрушения конструкций. В тушении пожара задействованы 65 пожарных и 16 единиц.

На видео с места пожара, которое публикует ТВЦ.RU, видно, что из здания валит густой черный дым. Спасатели на руках выносят из горящего колледжа пострадавших. Данных об их числе пока нет. Очевидцы рассказывают, что студентам приходилось выпрыгивать из окон пятого этажа, спасаясь от огня. Об этом пишет издание "Главред".

По сведения УНИАН, в больницу Одессы доставлены, как минимум, два человека.

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