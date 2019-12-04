"Я выросла как личность": Барановская откровенно рассказала о разводе с Аршавиным

Телеведущую выбесило нытье футболиста

34-летняя телеведущая Юлия Барановская рассказала о том, что подтолкнуло ее к разводу с неверным мужем, футболистом Андреем Аршавиным.

Барановская очень переживала, когда переехала вслед за мужем в Лондон, не зная ни людей, ни языка. Однако благодаря своему напористому характеру она смогла войти в нужный ритм жизни и устроить свою жизнь и жизнь детей. В то время как ее гражданский муж ныл, что ему не нравится играть за "Арсенал".

"В какой-то момент я поняла, что справилась, что у нас все хорошо устроено, дети заняты там, где я и планировала. И развод мой произошел из-за того, что я выросла как личность <…> я рассталась с мужем, когда поняла, что мне стало некомфортно в семье", - поделилась Барановская в интервью "Собеседнику".

Юлию не остановил тот факт, что они с Андреем не были расписаны официально, а это значит, что на алименты она претендовать не может. Телеведущая считает, что ответственный родитель не бросит своих детей, его не надо заставлять делать это через суд.

Барановская 10 лет жила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным и родила от него троих детей – сыновей Артема и Арсения, дочь Яну. В 2013 году Аршавин бросил семью и ушел к журналистке Алисе Казьминой, с которой впоследствии развелся. Дети остались с Юлией.