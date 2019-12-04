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Вучич рассказал Путину о строительстве "Балканского потока"

14:34
  • среда
  • 04 декабря 2019

Сербия почти завершила прокладку газопровода по своей территории

Владимир Путин встретился в Сочи с Александром Вучичем. Президент Сербии прибыл в Россию с рабочим визитом. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональная и международная проблематика, передает "ТВ Центр".

Особое внимание лидеры удалились совместным проектам в сфере экономики, энергетики и железных дорог. Владимир Путин отметил, что отношения между нашими странами развиваются позитивно. 

"Наши отношения развиваются и весьма позитивно, стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой, это касается и политической сферы, касается нашего взаимодействия в области безопасности, в сфере экономики", - сказал российский лидер.

Зашла речь и о строительства газопровода "Балканский поток" - ветки "Турецкого потока". Белград практически закончил строительство трубы через свою территорию.  По словам Вучича, газопровод - большой шанс для развития Сербии.

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