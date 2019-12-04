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В Москве начался снос кинотеатра "Соловей"

13:10
  • среда
  • 04 декабря 2019

На его месте планируют построить апартаменты

В среду в Пресненском районе столицы начали сносить кинотеатр "Соловей". Буквально в минувшее воскресенье там прошел последний сеанс. Как передает "ТВ Центр", здание огорожено, тяжелая техника снимает облицовку.

Киноцентр "Соловей" был построен в конце 80-х на средства Союза кинематографистов СССР. Год назад собственник здания получил разрешение на снос кинотеатра, чтобы построить на его месте гостиницу. Москвичи выступили против закрытия кинотеатра, однако как становится понятно, спасти уникальное здание не получится. Снести "Соловей" планируют за две недели.

Вечером 1 декабря в знаменитом московском кинотеатре "Соловей" состоялся последний, а если быть точным, 325168 по счёту и совершенно бесплатный. Закрытие центра на Красной Пресне многие воспринимают очень болезненно. Здесь можно было посмотреть фильмы, которые больше не показывали нигде, да ещё и недорого. В его защиту зрители собирали пикеты, писали письма.

Подробнее на эту тему смотрите в репортаже Ольги Стрельцовой:

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Демонтаж здания киноцентра "Соловей"
Демонтаж здания киноцентра "Соловей"
Демонтаж здания киноцентра "Соловей"
Демонтаж здания киноцентра "Соловей"
Демонтаж здания киноцентра "Соловей"
Демонтаж здания киноцентра "Соловей"
Здание киноцентра "Соловей"
Здание киноцентра "Соловей"
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