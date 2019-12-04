Москва вошла в ТОП-3 мировых лидеров по качеству школьного образования

Столичные школьники показали высокий уровень читательской, математической и естественнонаучной грамотности

Столица вошла в число мировых лидеров по качеству образования. Московские школьники в ходе престижного международного исследования показали отличные результаты, причём сразу в нескольких областях - ведь учиться стало интересно.

Кабинет литературы похож на суперсовременную библиотеку. Все перегородки легко убираются, превращая класс в просторную зону с уютными разноцветными сиденьями. Здесь даже парт нет. В таком классе так легко читать сложных классиков.

Школа №1517 в московском районе Хорошево-Мневники - большая даже по столичным меркам. В семи учебных корпусах учатся семь тысяч детей. Огромные окна, высокие потолки, просторные коридоры и классы. А где находится актовый зал или спортивный - подскажут указатели. Во время перемены здесь можно поиграть в шахматы.

В лаборатории занимаются старшеклассники, которые хотят поступить в медицинский вуз. Сегодня тема урока - промывание желудка. От общения с пациентом до приемов первой помощи - все отрабатывается на практике.

"Медицинский класс очень помогает. Ты сразу в школе вливаешься в профессию", - рассказала ученица 11Б класса Ульяна Визерская.

В этой школе всё на пять с плюсом. Благодаря таким учебным заведениям, Москва вошла в тройку лидеров авторитетного международного рейтинга PISA-2018. Столичные школьники показали высокий уровень читательской, математической и естественнонаучной грамотности. Высокие позиции в результатах исследования PISA Москва занимала и раньше - в 2016 году. В этот раз результаты еще лучше.

"Мы не только смогли сохранить позиции, так как в конкурентной гонке участвуют все. Мы их улучшили практически в два раза, став лидерами школьного образования. Все подходы, все реформы в образовании, которые в последние восемь лет реализуются в Москве, были правильные, и они действительно дают результат по качеству образования", - заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Высокая успеваемость учеников результат глубокой модернизации школ. Во всех столичных учебных заведениях используют современные методики и технологии, учителям увеличили зарплату, проект "Электронная школа" получает дополнительное финансирование. Многое стало возможным, благодаря укрупнению учебных учреждений.

"Единое финансирование и выравнивание финансирования - это очень важно. Сегодня в Москве нет ни одной школы, в которой бюджет бы складывался по каким-то разным принципам. Школа сегодня полностью зависит от ребенка и подчинена ребенку", - сказала директор школы №1517 Анна Вахнеева.

И даже после уроков домой никто не спешит. Старшеклассники экспериментируют с 3D-принтером. Те, кто помладше, монтируют видеоролик к празднику про родную школу.

"Мне нравятся добрые учителя, здесь всегда все красиво, у меня много друзей. Здесь компьютеры самые новые, дорогие, большие", - рассказал ученик 6В класса школы №1517 Антон Петров.

Для этих юных москвичей школа буквально стала вторым домом. При этом еще современным и "умным".

Юлия Степина, Александр Козликин, "ТВ Центр".