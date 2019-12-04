Из перечня долгостроев Москвы исключили 50 объектов

Еще два исключат до конца года

Около четырех миллионов квадратных метров жилья и почти столько же нежилой недвижимости построили в Москве за этот год. Это больше, чем в прошлые годы, и превышает запланированные показатели, отмечает "ТВ Центр".

При этом 50 объектов удалось исключить из перечня долгостроев. А еще два планируется исключить до конца года. Сейчас их осталось всего 260. Новое строительство в Москве сопровождается созданием всей необходимой городской инфраструктуры – это социальные, инженерные и транспортные объекты. 90% из них в этом году удалось построить без затрат бюджетных денег. В начале десятилетия Москве приходилось финансировать половину таких строек.

"Политика правительства мэра Москвы, нацеленная на создание комфортных условий для бизнеса и инвестиций, приносит свои результаты. Бюджет не может строить всё и вся. Конечно, это лучшая мировая практика говорит о том, что должны привлекаться максимально внебюджетные источники", - заявил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.