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Две станции метро удалось значительно разгрузить благодаря МЦД

15:14
  • среда
  • 04 декабря 2019

Нагрузка на "Кунцевскую" и "Царицыно" снизилась на 12%

За 11 дней работы Московских центральных диаметров максимальную разгрузку получили станции метро "Кунцевская" и "Царицыно". Кроме того, до Москва-Сити пассажиры теперь едут не на метро, а на МЦД.

Московские центральные диаметры уже перевезли 4 миллиона пассажиров. Пока бесплатно, но уже, начиная с понедельника, за проезд платить придется. Сейчас специалисты РЖД и метрополитена настраивают систему работы турникетов. В ее тестировании смогли поучаствовать все желающие москвичи.

Пересадка с диаметров на метро и МЦК будет бесплатной. Но стоимость поездок по МЦД будет отличаться. Центральная зона в пределах Москвы стоит 38 рублей. Чтобы доехать до конечной станции, нужно приготовить 45 рублей, а если запланирован путь до конечной станции, то вступят в действие тарифы РЖД. Главное, не забыть активировать "Тройку" в кассе, если она куплена до 21 ноября.

"Для тех, у кого был льготный проезд на метро и на пригородном ЖД, эти льготы сохранятся. Если же эта карта Московской области, то необходимо обратиться для ее активации и возможности льготного проезда на МЦД в МФЦ Московской области", - рассказала руководитель комплекса информирования по запуску МЦД департамента транспорта Москвы Анна Лапушкина.

Под проект МЦД в Твери разработали "Иволги 2.0", самые комфортные пригородные поезда. В салоне есть wi-fi, зарядки для телефонов, туалеты с пеленальными столиками, места для велосипедов и габаритного багажа. Системы климат-контроля и обеззараживания воздуха. Благодаря сквозному переходу между вагонами,  пассажиры  могут равномерно распределяться по составу. А инновационные тормоза увеличивают среднюю скорость наземного метро.

"Было принято решение об увеличении составности поездов. На МЦД-2 уже ходят только поезда в составности 10 и 11 вагонов. Благодаря этому в часы пик удалось повысить пассажиромест на 49%. В ближайшее время будет увеличено и количество мест на МЦД-1", - сообщила пресс-секретарь ЦППК Софья Попова.

Провели реконструкцию и на станциях МЦД. На платформах новое покрытие и освещение. Для пассажиров появились стойки, где можно зарядить телефон или получить информацию. Погодные модули защитят  от дождя и снега. Впрочем, долго ждать поезда МЦД не придется, ведь интервал движения в часы пик составляет всего 5-7 минут.

Иван Колесников, Арсений Калашников, Станислав Чубин. "ТВ Центр".

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