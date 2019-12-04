В Москве женщина родила четверняшек

Это редкий случай даже в мировой практике

Сразу четверых родила москвичка в перинатальном центре имени Мухина. Случай очень редкий даже в мировой практике. Новорождённые соблюли правила равноправия полов и поделились поровну: два мальчика и две девочки. Пока малыши находятся в специальных инкубаторах, набирают вес.

Сара и Анна, Назар и Адам появились на свет чуть больше двух недель назад, но пока ещё нуждаются в особом уходе врачей. Каждый младенец весит всего чуть больше полутора килограммов. Девочки более миниатюрные, поэтому их кроватки с подогревом. Родители говорят: на их глазах дети уже заметно подросли. Самый высокий - Адам, ростом 44 сантиметра. И, конечно, у каждого - свой характер.

"Они проявляются удивительным образом в таком раннем возрасте. Адам - самый уверенный в себе, видно, что будет солидным мужчиной, Сара точно будет начальником в команде, у неё тоже сильный характер, Анна - творческий человек, уже видно, а Назар - маменькин сыночек, любит канючить, прижаться к маме... Совершенно разные люди уже, удивительно просто", - сказала Ольга Шульц.

Родители тоже пока живут в больнице! В каждой комнате по двое деток: с одними спит мама, с другими - папа. Глава большой интернациональной семьи - Бадар Аль Хашами – гражданин Омана. Будущие супруги познакомились в Арабских Эмиратах, где вместе работали. Теперь без его помощи Ольге точно не справиться, и Бадар проходит ускоренный курс молодого папы – учится пеленать, кормить и укачивать младенцев.

"С самого начала мы с супругой поддерживали друг друга и готовились. Конечно, я уже многому научился", - заявил Бадар Аль Хашами.

В Московской больнице имени Мухина четверняшки появились впервые. Случай вообще – один на миллион. Поэтому врачи готовились заранее: у каждого ребёнка был собственный акушер и реаниматолог.

"Одноплодная беременность - само по себе чудо, а рождение сразу четверых - вообще нечто необыкновенное. Была очень сложная подготовка, но нас подкупал позитивный настрой мамы, и дети дружно росли, никто не отставал, и родились все примерно одинаковые", - заявила руководитель перинатального центра ГКБ им. Мухина Татьяна Семёнова.

В первые дни новорождённые ещё не могли самостоятельно дышать, а сейчас они уже самостоятельно пробуют мамино молоко. Однако какое-то время им придется провести под наблюдением врачей, пока не наберут вес. А счастливые родители готовят все необходимое для прибытия четверняшек домой: две двухместные коляски, кроватки и большой гардероб - младенцы уже носят крошечные костюмчики и даже носочки размером всего в несколько сантиметров.

Полина Кастрицкая, Сергей Титов. "ТВ Центр".