Столетие "Ипполитовки" отметили благотворительным концертом

Собранные средства пойдут на реконструкцию здания

В столице прошёл концерт к 100-летию института имени Ипполитова-Иванова. Из стен ведущего вуза страны вышли известные музыканты, дирижеры, исполнители, передает "ТВ Центр".

Всё начиналось с московской школы для рабочей молодёжи, затем было училище, и вот уже 25 лет - это учебное заведение федерального значения. Концерт, который прошел накануне, был благотворительным, а собранные средства пойдут на реконструкцию здания.

Также в этот вечер были вручены премии за вклад в развитие культуры.

