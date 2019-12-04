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Столетие "Ипполитовки" отметили благотворительным концертом

15:17
  • среда
  • 04 декабря 2019

Собранные средства пойдут на реконструкцию здания

В столице прошёл концерт к 100-летию института имени Ипполитова-Иванова. Из стен ведущего вуза страны вышли известные музыканты, дирижеры, исполнители, передает "ТВ Центр".

Всё начиналось с московской школы для рабочей молодёжи, затем было училище, и вот уже 25 лет - это учебное заведение федерального значения. Концерт, который прошел накануне, был благотворительным, а собранные средства пойдут на реконструкцию здания.

Также в этот вечер были вручены премии за вклад в развитие культуры.
 

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Концерт к 100-летию института имени Ипполитова-Иванова
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