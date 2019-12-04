Шепелев раскрыл правду, почему не дает видеться Платону с семьей Фриске

Жанна предполагала, что так может произойти

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не дает родителям Жанны Фриске общаться с внуком Платоном.

После смерти Жанны первое свидание Платона с дедушкой состоялось на детской площадке, куда Владимир Фриске, отец певицы, пришел с пистолетом. Он начал угрожать Дмитрию убийством.

"Между нами встал охранник и увел его в сторону. Что было бы, если бы охраны не было, я не знаю", - заявил телеведущий в интервью Ксении Собчак.

И это не единственный случай, когда жизни Дмитрия и Платона угрожала опасность. Спустя несколько месяцев, Шепелев с сыном возвращался в квартиру, а возле жилища их поджидали пять человек, двое из которых находились в федеральном розыске.

"Что они хотели – я не знаю. На глазах у меня и моего ребенка ломают руку охраннику. Он закрывает нас своим телом, а они пытались избить его и дать допуск дедушке, который протягивается к внуку и бьет меня. И все это происходит, когда я держу своего ребенка на руках, которому тогда было два года", - продолжил Шепелев.

Жанна предупреждала гражданского мужа о том, что ее родители – сложные люди и они будут бороться за Платона. Певица практически не общалась с отцом. За то время, пока она болела, Владимир навести дочь всего один раз.

Шепелев пообещал, что расскажет Платону всю правду, когда он подрастет. Про бабушку с дедушкой, про угрозы, про сворованные деньги со счета "Русфонда", которые собирали на лечение Жанны.

"Это не про любовь. Это про жадность, воровство и подлость. Вот о чем эта история. И я буду вынужден рассказать об этом своему ребенку", - подчеркнул Шепелев.

Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. Уже четыре года родители певицы обвиняют Дмитрия Шепелева в том, что он не дает им видеться с внуком и пытаются забрать его себе. По постановлению суда Владимир и Ольга Фриске могут видеться с Платоном два раза в месяц по 1,5 часа, однако не делают это по каким-то собственным причинам.