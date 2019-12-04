ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шепелев раскрыл правду, почему не дает видеться Платону с семьей Фриске

14:02
  • среда
  • 04 декабря 2019

Жанна предполагала, что так может произойти

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не дает родителям Жанны Фриске общаться с внуком Платоном.
В конфликте Шепелева и родных Фриске вскрылась неожиданная тайна

После смерти Жанны первое свидание Платона с дедушкой состоялось на детской площадке, куда Владимир Фриске, отец певицы, пришел с пистолетом. Он начал угрожать Дмитрию убийством.

"Между нами встал охранник и увел его в сторону. Что было бы, если бы охраны не было, я не знаю", - заявил телеведущий в интервью Ксении Собчак.

И это не единственный случай, когда жизни Дмитрия и Платона угрожала опасность. Спустя несколько месяцев, Шепелев с сыном возвращался в квартиру, а возле жилища их поджидали пять человек, двое из которых находились в федеральном розыске.

"Что они хотели – я не знаю. На глазах у меня и моего ребенка ломают руку охраннику. Он закрывает нас своим телом, а они пытались избить его и дать допуск дедушке, который протягивается к внуку и бьет меня. И все это происходит, когда я держу своего ребенка на руках, которому тогда было два года", - продолжил Шепелев.

Жанна предупреждала гражданского мужа о том, что ее родители – сложные люди и они будут бороться за Платона. Певица практически не общалась с отцом. За то время, пока она болела, Владимир навести дочь всего один раз.

Шепелев пообещал, что расскажет Платону всю правду, когда он подрастет. Про бабушку с дедушкой, про угрозы, про сворованные деньги со счета "Русфонда", которые собирали на лечение Жанны.

"Это не про любовь. Это про жадность, воровство и подлость. Вот о чем эта история. И я буду вынужден рассказать об этом своему ребенку", - подчеркнул Шепелев.  

Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года. Уже четыре года родители певицы обвиняют Дмитрия Шепелева в том, что он не дает им видеться с внуком и пытаются забрать его себе. По постановлению суда Владимир и Ольга Фриске могут видеться с Платоном два раза в месяц по 1,5 часа, однако не делают это по каким-то собственным причинам.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.