Известный 27-летний певец скончался при загадочных обстоятельствах

Тело артиста нашли в его доме

Скончался известный южнокорейский певец Чха Ин Ха. Музыканту было 27 лет, передает The Guardian.

Тело Ха нашли в его доме. Обстоятельства смерти артиста держатся в секрете. Пресс-секретарь K-pop группы Surprise U, участником которой был Чха, попросил не распространять слухи о произошедшем ради уважения к семье певца.

За несколько часов до смерти Ха разместил на своей странице в Instagram фотографию с леденящей кровь подписью "Помолитесь за умерших. 1992.07.15-2019.12.03". Знакомые певицы считают, что так он попрощался с поклонниками.

Полиция пока не дает комментариев о загадочной смерти артиста. Известно, что молодой человек не имел проблем со здоровьем.

За два месяца это третий южнокорейский артист моложе 30 лет, неожиданно ушедший из жизни. В октябре скончалась 25-летняя певица Солли, через несколько недель умерла ее подруга и коллега 28-летняя Гу Хара. Обе девушки незадолго до смерти переживали травлю в Сети.