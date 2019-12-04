Один погибший, 12 пострадавших: последние данные о пожаре в Одессе

Площадь возгорания увеличивается

В Одессе горит один из местных колледжей. Площадь пожара уже превысила две тысячи квадратных метров.

Из здания эвакуировали более сорока человек, пострадали, по меньшей мере, двенадцать. Это студенты, в том числе несовершеннолетние, а также преподаватели и пожарные. Все госпитализированы, многие в тяжелом состоянии. Известно, что в больнице скончался один человек.

Огонь вспыхнул около 10 часов утра на третьем этаже учебного корпуса. По информации местного издания, чтобы спастись, студенты колледжа выпрыгивали из Окон. Сейчас пожар тушат почти семьдесят человек. Есть угроза обрушения конструкций и распространения огня. В здании всё еще могут находиться люди.

Видео: последствия пожара в Одессе