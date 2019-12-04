ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лопырева официально вышла замуж. Опубликованы кадры со свадьбы

14:54
  • среда
  • 04 декабря 2019

Пара расписалась спустя 11 месяцев после рождения сына

Телеведущая и модель Виктория Лопырева вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова.
"Сложно быть невестой": Лопырева в свадебном платье попала на видео

Пока молодожены ограничились походом в Грибоедовский ЗАГС. На церемонии присутствовали только самые близкие люди. Невеста была в коротком белом платье с кружевными рукавами, а жених - в классическом черном костюме.

"Я называю Игоря мужем, потому что Игорь – мой муж. Официально. Мы поженились", - рассказала счастливая невеста ведущей YouTube-шоу "Ходят слухи".

Не исключено, что через некоторое время состоится пышное торжество для друзей, ведь не зря Лопырева примеряла свадебные платья в одном из салонов Москвы.

Модель и бизнесмена и раньше связывало нечто большее, чем штамп в паспорте. В феврале 2019 года у пары родился сын Марк Лионель. Малыш получил имя в честь форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Видео со свадьбы Лопыревой и Булатова:

Этот брак стал первым для Лопыревой и вторым для Булатова – предприниматель был женат на Тетевик Карапетян, дочери бизнесмена Самвела Карапетяна. Супруги расстались, когда женщина была беременна вторым ребенком.

До Игоря Лопырева жила в гражданском браке с футболистом Федором Смоловым, потом у нее были отношения с певцом Николаем Басковым.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Виктория Лопырева
Виктория Лопырева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.