Лопырева официально вышла замуж. Опубликованы кадры со свадьбы

Пара расписалась спустя 11 месяцев после рождения сына

Телеведущая и модель Виктория Лопырева вышла замуж за бизнесмена Игоря Булатова.

Пока молодожены ограничились походом в Грибоедовский ЗАГС. На церемонии присутствовали только самые близкие люди. Невеста была в коротком белом платье с кружевными рукавами, а жених - в классическом черном костюме.

"Я называю Игоря мужем, потому что Игорь – мой муж. Официально. Мы поженились", - рассказала счастливая невеста ведущей YouTube-шоу "Ходят слухи".

Не исключено, что через некоторое время состоится пышное торжество для друзей, ведь не зря Лопырева примеряла свадебные платья в одном из салонов Москвы.

Модель и бизнесмена и раньше связывало нечто большее, чем штамп в паспорте. В феврале 2019 года у пары родился сын Марк Лионель. Малыш получил имя в честь форварда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Видео со свадьбы Лопыревой и Булатова:

Этот брак стал первым для Лопыревой и вторым для Булатова – предприниматель был женат на Тетевик Карапетян, дочери бизнесмена Самвела Карапетяна. Супруги расстались, когда женщина была беременна вторым ребенком.

До Игоря Лопырева жила в гражданском браке с футболистом Федором Смоловым, потом у нее были отношения с певцом Николаем Басковым.