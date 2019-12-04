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Трюдо высмеял Трампа на приеме у королевы

15:02
  • среда
  • 04 декабря 2019

Язвительные шутки канадского премьера попали на видео

Юбилейный саммит НАТО в Лондоне запомнится не только отсутствием конкретных решений, но и постоянными заминками и опозданиями мировых лидеров. Чаще всего их причиной был Дональд Трамп. Из-за его нерасторопности саммит начался на час позже - генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и премьеру Великобритании Борису Джонсону пришлось долго переминаться с ноги на ногу в ожидании американского президента.

Накануне Трамп на 40 минут опоздал на чаепитие с принцем Чарльзом и на встречу с канадским премьером. Из-за президента США пришлось менять свои планы и Эммануэлю Макрону. Поведение Трампа стало предметом насмешек со стороны мировых лидеров. На приеме в Букингемском дворце премьер-министр Канады Джастин Трюдо, позабыв о деликатности, назвал причину опоздания Макрона.

Трюдо: "Он опоздал, потому что Трамп на 40 минут затянул пресс-конференцию".

Борис Джонсон: "Так и сказал?"

Трюдо: "Я прям видел как у его помощников челюсти упали!"

Свою версию высказал и Макрон, но его слова на записи не слышны.

Подробнее о саммите НАТО — в репортаже спецкорреспондента "ТВ Центра" в Европе Екатерины Выскребенцевой

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