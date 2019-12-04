Вор вместо насильника: историку Соколову поменяли сокамерника

Он будет жить с ним до Нового года

Историку Олегу Соколову, который сейчас ожидает проведения психолого-психиатрической экспертизы, сменили сокамерника.

Раньше соседом доцента был обвиняемый в изнасиловании, а сейчас - обвиняемый в краже, пишет РИА Новости.

Условия в комнате СИЗО "Бутырка" немного хуже, чем в питерских "Крестах", однако преподаватель на быт не жалуется. Единственное, что ему не нравится – чистить туалет. По правилам мест принудительного содержания, за чистотой камер и отхожих мест обязаны следить сами арестанты. В ближайшее время Соколову выдадут моющие средства для проведения уборки.

В свободное время доцент читает книжки, из последнего, что ему принесли - "Фауст" Гете. Однако это не та книжка, о которой он просил, уточняет "Газета.Ru". До этого он прочел "Хождение по мукам" Алексея Толстого, "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма.

На прошлой неделе Соколова перевели из питерского СИЗО "Кресты" в психбольницу московского изолятора "Бутырка" для проведения психолого-психиатрической экспертизы. По данным секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексея Мельникова, Соколов пробудет в столице по меньшей мере до Нового года.

7 ноября 24-летнюю Анастасию Ещенко застрелил из обреза ее сожитель, 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Доцент во всем сознался.