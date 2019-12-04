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Москва ответит Берлину на высылку российских дипломатов

15:28
  • среда
  • 04 декабря 2019

Германия грозит России новыми санкциями

Москва зеркально ответит Берлину на высылку двух российских дипломатов. У России есть для этого все основания, уверен зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Сенатор подчеркнул, что существует международная практика, в соответствии с которой персона нон грата объявляется такое же число сотрудников дипмиссии.
Болгария выслала подозреваемого в шпионаже российского дипломата

Ранее стало известно, что МИД Германии объявил нежелательным присутствие на территории страны двух сотрудников российского посольства. Поводом стало убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года. По данным The Wall Street Journal, берлинская прокуратура рассматривает версию причастности России к этому преступлению. Дело направляется федеральному прокурору, который отвечает за дела, связанные с национальной безопасностью.

"Этим шагом федеральное правительство реагирует на тот факт, что российские власти, несмотря на неоднократные высокопоставленные и решительные просьбы, не приняли достаточного участия в расследовании убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года", — говорится в заявлении германского МИДа.

Внешнеполитическое ведомство вызвало посла Сергея Нечаева и передало ему ноту, в которой призвало Россию к сотрудничеству с генеральной прокуратурой по делу об убийстве. Немецкие СМИ сообщают, что Берлин готов ввести новые санкции в отношении Москвы.

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