Москва ответит Берлину на высылку российских дипломатов

Германия грозит России новыми санкциями

Москва зеркально ответит Берлину на высылку двух российских дипломатов. У России есть для этого все основания, уверен зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Сенатор подчеркнул, что существует международная практика, в соответствии с которой персона нон грата объявляется такое же число сотрудников дипмиссии.

Ранее стало известно, что МИД Германии объявил нежелательным присутствие на территории страны двух сотрудников российского посольства. Поводом стало убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года. По данным The Wall Street Journal, берлинская прокуратура рассматривает версию причастности России к этому преступлению. Дело направляется федеральному прокурору, который отвечает за дела, связанные с национальной безопасностью.

"Этим шагом федеральное правительство реагирует на тот факт, что российские власти, несмотря на неоднократные высокопоставленные и решительные просьбы, не приняли достаточного участия в расследовании убийства Торнике К. в берлинском Тиргартене 23 августа 2019 года", — говорится в заявлении германского МИДа.

Внешнеполитическое ведомство вызвало посла Сергея Нечаева и передало ему ноту, в которой призвало Россию к сотрудничеству с генеральной прокуратурой по делу об убийстве. Немецкие СМИ сообщают, что Берлин готов ввести новые санкции в отношении Москвы.