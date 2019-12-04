"Красовулька-улыбака": помолодевшая Климова покорила народ цветущим видом

Звезда раскрыла свой рабочий график

41-летняя актриса Екатерина Климова порадовала поклонников веселой фотографией и рассказала о своих планах на ближайшие дни.

"Как проходят ваши первые зимние деньки? Лично я с нетерпением жду встречи с тобой, любимый зритель", - написала Климова в Instagram. По словам звезды, 4 декабря она выступает в Великом Новгороде, а через день - в Петербурге. При этом она выложила фото, сделанное в Псковской областной филармонии. Выходит, за три дня актриса посетит три города.

Поклонники стали зазывать Климову в свои города и завалили ее комплиментами. На снимке она выглядит цветущей и радостной. Молодежная одежда придала ей вид юной модницы.

- Вы супер.

- Красовулька-улыбака.

- Мой светлячок.

- Лапочка, как я ее люблю, даже обожаю!

- Вы лучезарная.

В последнее время фанаты заметили, что Екатерина Климова преобразилась. Она словно помолодела. Недавно, например, она показала фото с 17-летней дочерью, и не все интернет-пользователи сразу поняли, где мама, а где ребенок.

Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей. Дочь Елизавету она родила от первого мужа - ювелира Ильи Хорошилова. В браке с актером Игорем Петренко она произвела на свет сыновей Матвея и Корнея. В 2015 году она подарила дочь актеру Геле Месхи, с которым развелась этим летом.