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"Красовулька-улыбака": помолодевшая Климова покорила народ цветущим видом

15:49
  • среда
  • 04 декабря 2019

Звезда раскрыла свой рабочий график

41-летняя актриса Екатерина Климова порадовала поклонников веселой фотографией и рассказала о своих планах на ближайшие дни. 
Осунувшегося Месхи не узнали после развода с Климовой

"Как проходят ваши первые зимние деньки? Лично я с нетерпением жду встречи с тобой, любимый зритель", - написала Климова в Instagram. По словам звезды, 4 декабря она выступает в Великом Новгороде, а через день - в Петербурге. При этом она выложила фото, сделанное в Псковской областной филармонии. Выходит, за три дня актриса посетит три города. 

Поклонники стали зазывать Климову в свои города и завалили ее комплиментами. На снимке она выглядит цветущей и радостной. Молодежная одежда придала ей вид юной модницы. 

- Вы супер.

- Красовулька-улыбака. 

- Мой светлячок.

- Лапочка, как я ее люблю, даже обожаю!

- Вы лучезарная. 

В последнее время фанаты заметили, что Екатерина Климова преобразилась. Она словно помолодела. Недавно, например, она показала фото с 17-летней дочерью, и не все интернет-пользователи сразу поняли, где мама, а где ребенок

Напомним, что у Екатерины Климовой четверо детей. Дочь Елизавету она родила от первого мужа - ювелира Ильи Хорошилова. В браке с актером Игорем Петренко она произвела на свет сыновей Матвея и Корнея. В 2015 году она подарила дочь актеру Геле Месхи, с которым развелась этим летом. 

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