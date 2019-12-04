Добронравов рассказал, что будет с сериалом "Сваты"

Актр объяснил ситуацию с актерским составом и новым сезоном

Актер Федор Добронравов, исполняющий главную роль в сериале "Сваты", рассказал о будущем проекта.

Артист заверил, что актерский состав останется прежним, никто никуда не уходит. Седьмой сезон обязательно выйдет на экраны во второй половине следующего года, пишет kp.ru ("Комсомольска правда").

"Сватов" снимали на Украине с 2008 по 2012 годы. В 2017 году начались съемки седьмого сезона, они проходили в Грузии и Белоруссии. Съемочный процесс остановили после того, как киевские власти закрыли Добронравову въезд на украинскую территорию и запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте текущего года запрет на показ был снят. Затем в СМИ появилась информация, что ряд актеров решили покинуть проект, в частности, актеры Николай Добрынин и Людмила Артемьева.