Круг замкнулся: Россия ответит Украине на ввод спецпошлин

Киев утверждает, что Москва первая начала

Российское правительство зеркально ответит Украине на продление действия спецпошлин на российские товары. Необходимые документы уже готовятся, скоро их представят на подпись Дмитрию Медведеву, заявил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Представитель премьера прокомментировал сообщения о том, что кабинет министров Украины продлил действие специальных пошлин, введенных ранее Киевом в отношении российских товаров, до 31 декабря 2020 года.

"Ответ правительства России будет зеркальным. Соответствующие документы готовятся и будут представлены на подпись Дмитрию Медведеву", - цитирует Осипова РИА Новости.

О продлении Киевом действия спецпошлин на российские товары сообщил ранее депутат от фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко. Он уверяет, что украинская сторона предпринимает такие шаги в ответ на действия России. Москва и в самом деле вводила специальные пошлины на товары с Украины. Однако сделала это после того, как о специальных тарифах для России объявили на Украине.