Названа причина начала ядерной войны

Система стратегической стабильности деградировала

Ошибка или кибердиверсия – а вовсе не сознательные действия военных – приведут мир к ядерной катастрофе. Свою роль сыграет человеческий фактор, недопонимание или просчеты. Риски еще больше возрастают благодаря новейшим кибертехнологиям, считает президент Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор.

По словам эксперта, киберугрозы уже сейчас непосредственно касаются государственной инфраструктуры ядерных государств. Этот же фактор может теоретически способствовать несанкционированному применению ядерного оружия.

Кантор уверен, что эти риски можно минимизировать. Для этого необходимо укреплять доверие между странами – и уж тем более не разрушать договоры по стратегической стабильности. А если предотвратить все же не получилось, надо постараться сохранить хотя бы какие-то инструменты от прошлых соглашений.

Кантор напомнил слова бывшего министра обороны США Уильяма Перри. Тот утверждал, что дважды за время своей службы сталкивался с ситуациями, грозившими настоящим ядерным апокалипсисом. Первый раз – во время Карибского кризиса: Перри признался, что каждый день воспринимал, как последний.

Второй эпизод – сбой американской системы предупреждения о ракетном ударе в 1979 году. Тогда машины видели 200 баллистических ракет, летящих на Штаты из России. К счастью, дежурным удалось разобраться в инциденте.