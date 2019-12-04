ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названа причина начала ядерной войны

16:44
  • среда
  • 04 декабря 2019

Система стратегической стабильности деградировала

Ошибка или кибердиверсия – а вовсе не сознательные действия военных – приведут мир к ядерной катастрофе. Свою роль сыграет человеческий фактор, недопонимание или просчеты. Риски еще больше возрастают благодаря новейшим кибертехнологиям, считает президент Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор.
Представитель КНДР в ООН: ядерная война может начаться в любой момент

По словам эксперта, киберугрозы уже сейчас непосредственно касаются государственной инфраструктуры ядерных государств. Этот же фактор может теоретически способствовать несанкционированному применению ядерного оружия.

Кантор уверен, что эти риски можно минимизировать. Для этого необходимо укреплять доверие между странами – и уж тем более не разрушать договоры по стратегической стабильности. А если предотвратить все же не получилось, надо постараться сохранить хотя бы какие-то инструменты от прошлых соглашений.

Кантор напомнил слова бывшего министра обороны США Уильяма Перри. Тот утверждал, что дважды за время своей службы сталкивался с ситуациями, грозившими настоящим ядерным апокалипсисом. Первый раз – во время Карибского кризиса: Перри признался, что каждый день воспринимал, как последний.

Второй эпизод – сбой американской системы предупреждения о ракетном ударе в 1979 году. Тогда машины видели 200 баллистических ракет, летящих на Штаты из России. К счастью, дежурным удалось разобраться в инциденте.

Читайте также:
Главное сегодня
Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.