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Гимнастка из Москвы сорвалась с высоты в Риге (видео)

16:39
  • среда
  • 04 декабря 2019

Падение произошло из-за оборвавшегося троса

Российская гимнастка Евгения Асонова сорвалась с восьмиметровой высоты на международных соревнованиях в Риге. Трагедия произошла во время выполнения программы. Видео ЧП публикует ТВЦ.RU.

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Как рассказала в соцсетях тренер девушки Елена Кустова, во время выполнения элемента "Скольжение" оборвался трос, из-за чего ее подопечная рухнула с высоты на маты. При этом присутствующая на площадке медсестра не смогла оказать ей никакой помощи.

Асонову экстренно доставили в больницу. У нее сломаны два позвонка, поврежден спиной мозг и отказала нижняя часть тела. Девушке сделали операцию и уже перевезли на лечение в Москву.

"Самостоятельно двигаться не могу. Длительное время придется провести в горизонтальном положении, предстоит долгая реабилитация. Врачи пока не могут дать никаких точных прогнозов. В любом случае нужно время, много месяцев реабилитации. Заведено уголовное дело", - написала юная спортсменка на своей странице "ВКонтакте".

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