Вучич приедет в Москву на День Победы

Путин обсудил с президентом Сербии ряд важных вопросов

В среду в Сочи состоялись переговоры лидеров России и Сербии. Александр Вучич прибыл в Россию с рабочим визитом. Стороны обсудили ситуацию на Балканах и косовскую проблематику.

Также стало известно, что Вучич принял приглашение Владимира Путина посетить Москву 9 мая 2020 году – когда будет отмечаться День Победы. "Мы также будем рады видеть сербских военных в числе участников парада на Красной площади", - приводит слова российского президента "Интерфакс".

В среду Путин отметил, что отношения между Россией и Сербией развиваются позитивно, "стратегическое партнерство подтверждается ежедневной работой". Кроме того, лидеры обсудили строительство газопровода "Балканский поток".

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп может побывать в Москве на торжествах по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.