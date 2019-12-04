Праздника не вышло: итоги саммита НАТО в Лондоне

Только в одном члены альянса остаются едины - они по-прежнему уверены, что главная угроза для блока исходит от России

В Лондоне завершился юбилейный - 70-ый саммит НАТО. Эта встреча стала самой скандальной за всю историю существования альянса. Взаимное раздражение, которое накануне ещё удавалось прятать за улыбками и рукопожатиями, в среду скрыть не получилось. Глава НАТО не удержался от шпильки в адрес президента Франции, а Дональд Трамп обиделся на премьер-министра Канады, назвал его двуличным и отменил финальную пресс-конференцию.

Перед торжественным открытием саммита НАТО Йенс Столтенберг просил союзников только об одном: давайте жить дружно. "НАТО остается единственной платформой, где Северная Америка и Европа ежедневно обсуждают, принимают решения и предпринимают действия для защиты почти 1 миллиарда человек. Поэтому, какими бы ни были наши разногласия: один за всех и все за одного", - сказал он.

Цитата из Дюма, видимо, шпилька в адрес французского лидера - своим заявлением о "смерти мозга НАТО" тот наделал много шума. Макрон морщится. Трамп улыбается. Королям военного блока правила не писаны.

Он даже церемонию открытия задержал. Президентский вертолет - а четыре такие машины до этого десантировали на саммит целую свиту помощников Трампа - приземлился на идеальный газон элитного гольф-клуба под Лондоном на час позже положенного. Йенс Столтенберг и Борис Джонсон уже, кажется, устали переминаться с ноги на ногу.

Накануне Трамп так же невозмутимо опоздал на чаепитие с принцем Чарльзом, отмечает "ТВ Центр". 40 минут ожидания - как пощечина для британской монархии. Порядком припозднился и на встречу с канадским премьером. Тот на ужине в Букингемском дворце не удержался и наябедничал Макрону и Джонсону.

Компания, впрочем, явно не ожидала, что этот разговор попадет в прессу. И зря. А ведь настроение после голосования в Палате представителей у главы Белого Дома и так было не очень. В последний момент Трамп отменил итоговую пресс-конференцию и перенес вылет из Лондона на более раннее время. Хотя многие так хотели вызвать президента на серьезный разговор о наболевшем.

"Кто наши друзья, кто наши враги? С кем и как мы будем бороться? Я думаю, что сейчас перед НАТО есть вопросы поважнее финансирования", - сказал Макрон.

Намек, конечно, на вчерашние речи Трампа. Тот не скрывал: именно финансы НАТО волнуют его более всего. Французскому президенту в этой связи досталось особенно. Трамп в шутку предлагал вернуть Франции пойманных в Сирии исламистов и всерьез пугал миллиардными санкциями. Макрон пока стоит на своем. Но хватил ли сил дать отпор США?

Тем более что там уже наметили новую мишень для альянса. Китай - как стратегический соперник. Не забудут, конечно, и о России. Хотя ряд лидеров - в том числе Макрон и сам Трамп - говорят о желании наладить диалог с Москвой.

В то же время вычеркивать Россию из списка главных угроз в НАТО не собираются. По этому поводу у Трампа отдельный разговор с президентом Эрдоганом. Вашингтону очень не нравится, что Анкара предпочла американскому вооружению российские С-400. США даже подумывают о санкциях против Анкары. Их в Сенате обсудят на следующей неделе. А вот по санкциям против "Серного потока -2", по словам Трампа, решение еще не принято.

Похоже, зря старался, рассказывая старые сказки о страшной России министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. На пленарном заседании слова ему, разумеется, не дали. Так что пришлось эпатировать публику на экспертной конференции.

"Мы все здесь время от времени пытаемся достигнуть сделки с Путиным. А реальность в том, что он понимает только язык силы. Я вообще не понимаю разницы, как можно расставлять приоритеты, что важнее - бороться с терроризмом или с Россией. Я вообще-то не вижу различий", - сказал он.

Отчаянные попытки "аспиранта" при военном блоке - такой статус придумали в альянсе в утешение Киеву - попытки привлечь внимание старших товарищей, впрочем, остались без внимания. Как завил этим утром Йенс Столтенберг - и Украину и Грузию обязательно примут в НАТО. Но пока непонятно когда.

У военного блока сейчас и без них проблем хватает. Большой юбилей НАТО, пишет пресса, должен был продемонстрировать всю политическую мощь крупнейшего военного альянса в мире. Но вместо этого еще больше обнажил все внутренние кризисы. Праздника не вышло.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".