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Собянин принял решение о создании 4 новых онкодиспансеров

18:08
  • среда
  • 04 декабря 2019

Мэр поставил задачу выявлять болезнь на максимально ранней стадии и сопровождать пациента на всех стадиях лечения и реабилитации

Москва перешла на новый стандарт помощи онкологическим больным, внедрила самые современные терапевтические методы. Тем не менее, показатели, которые демонстрирует столичное здравоохранение в этой области, недостаточны. Заболеваемость раком продолжает расти. Об этом заявил в среду Сергей Собянин, посещая новый хирургический корпус первой городской онкологической клиники.

Алена  Павлова после страшного диагноза - рака языка и челюсти - уверенно идет на поправку.  И даже несмотря на хирургическое вмешательство, может говорить. Эту пациентку в среду навестил мэр Москвы в столичной онкологической больнице №1, передает "ТВ Центр".

Залог успешного лечения онкологических заболеваний - ранняя диагностика. Эту проблему сегодня обсудили с Сергеем Собяниным ведущие онкологи столицы.

"Важнейшее направление. К сожалению, онкология остается по-прежнему одним из самых главных вызовов нашему здравоохранению. С учетом изменения структуры населения мы видим рост онкозаболеваний. Он, конечно, не космический, как иногда заявляют. Динамика не такая высокая, но она есть и будет продолжаться в силу того, что 80 процентов онкологических заболеваний - это заболевания у людей от 60 и выше. А эта доля населения постоянно растет, соответственно, конечно, будет и рост онкологических заболеваний", - сказал Собянин.

В последние годы в городе ремонтируют и оснащают новым оборудованием больницы. В этом году для проведения иммунной и таргетной терапии были закуплены препараты на общую сумму свыше 14 млрд рублей. В следующем году список лекарств увеличится. В него будут включены препараты для лечения еще 4-х видов рака - мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи. Мэр Москвы предложил внедрить в городе и новый стандарт онкологической помощи, который позволит сократить время постановки диагноза, повысить его точность и быстрее начать лечение.

"Речь идет о том, чтобы любой человек с первыми же признаками онкологического заболевания дальше сопровождался до точной диагностики, обеспечения лечения и последующего сопровождения больного, чтобы это происходило в одной цепочке. Более того, две трети этой помощи должно происходить в одном учреждении. И человек, попав в такую страшную ситуацию, должен чувствовать заботу и внимание. Он не должен быть брошен. Он не должен метаться между учреждениями, организациями, направлениями и так далее, и тому подобное. Это все должно делаться в одной цепочке под единым контролем. Это очень-очень важно", - указал Собянин.

Врачи признают, что сейчас существуют проблемы с маршрутизацией больных. На бюрократические проволочки уходит с лишком много времени. Сейчас в Москве около 337 тысяч онкопациентов. Важное достижение - за последние десять лет  доля выявления на 1 и 2 стадиях заболевания выросла с 51 процента до 62-х.

"Мы формируем в настоящее время уже новую инфраструктуру путем централизации потоков онкологических больных в 6 основных якорных, можно их назвать, онкологическими центрами. Это 62-я больница, это онкологическая больница №1, где мы находимся, это больница Боткина, Плетнева, 40-ая больница с ее новым филиалом  в Коммунарке и это научно-клинический центр Логинова", - отметил руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

В структуре этих центров будут созданы суперсовременные лаборатории. Для них уже закуплена техника на сумму 560 миллионов рублей.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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