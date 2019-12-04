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Двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту

19:00
  • среда
  • 04 декабря 2019

Кадры появились в интернете

По Крымскому мосту впервые проехали двухэтажные поезда. Пока без пассажиров, в тестовом режиме. В Сети появились кадры местных жителей, которые сняли на видео, как состав движется над Керченским проливом по направлению к полуострову, передает "Дни.Ру".

Вся железнодорожная инфраструктура полностью готова. Её тестирование идёт уже около недели. Официальное открытие движения поездов по Крымскому мосту намечено на 23 декабря. Первых пассажиров доставит в Севастополь поезд из Санкт-Петербурга. Составы из Москвы в Симферополь начнут курсировать с 24 декабря. Продажа билетов началась ещё 8 ноября.

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