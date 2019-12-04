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Российские волонтеры спасли более 18 тысяч человек в 2019 году

18:20
  • среда
  • 04 декабря 2019

Волонтеры из 120 стран приехали на форум в Сочи

Волонтеры России только в 2019-ом году спасли более 18 тысяч человек. В эти дни в Сочи на форум съехались более семи тысяч представителей движения из 120 стран мира.

Мероприятие приурочено к Национальному и Международному дню добровольца, который отмечается 5 декабря. Место проведения слёта символично - ведь именно из Сочи берёт своё начало организованное волонтерское движение России, которое сформировалось во время проведения Олимпиады 2014-го года.

Тема форума в этом году - партнёрство. Помимо обмена опытом, участники обсуждают направления совместной работы. Наша страна представлена множеством организаций. Общероссийский народный фронт представил сразу несколько проектов, направленных на развитие волонтерских инициатив в разных сферах жизни.

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