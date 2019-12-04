Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи

В городе будет создано четыре новых онкодиспансеров

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об изменении структуры системы оказания онкологической помощи. Речь идет, в том числе о закупках новейших препаратов для лечения еще 4 видов онкозаболеваний - рака мочевого пузыря, яичников, желудка, опухолей головы и шеи.

Решение было принято в ходе круглого стола в городской клинической онкологической больнице №1. В нем приняли участие главные врачи профильных стационаров и ведущие онкологи города. В столице будет внедрен новый стандарт онкопомощи.

"Речь идет о том, чтобы любой человек с первыми же признаками онкологического заболевания дальше бы нами сопровождался до точной диагностики, обеспечения лечения и последующего сопровождения больных, чтобы это происходило в одной цепочке. Более того, две трети этой помощи должно происходить в одном учреждении, и человек, попав в такую страшную ситуацию, должен чувствовать заботу и внимание. Он не должен быть брошен, он не должен метаться между учреждениями, организациями, направлениями и так далее и тому подобное. Это все должно делаться в одной цепочке под единым контролем. Это очень-очень важно", - сказал Собянин. Его слова приводит агентство "Москва".

Кроме того, в столице должны быть созданы специализированные лаборатории и новейшие онкодиспансеры, которые бы включали и лабораторию, и онкологический диспансер, могли бы оказывать как стационарную, так и амбулаторную помощь.

"Создание такой системы, оснащение новым оборудованием, новыми лечебными корпусами позволит вывести, на мой взгляд, онкологическую службу на хороший, я считаю, мировой уровень. Такая у нас задача", - сказал мэр.