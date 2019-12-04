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Вучич: Путин не допустил бы бомбежек Белграда

17:24
  • среда
  • 04 декабря 2019

Президенты России и Сербии встретились в Сочи

Никто не осмелился бы бомбить Сербию и Белград в 1999 году, если бы в то время Россию возглавлял Владимир Путин. Уверенность в этом высказал президент Сербии Александр Вучич на встрече с российским лидером в Сочи.
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"Мы в Сербии ценим Путина больше, чем ценили предыдущих лидеров. Пусть русские на нас за это не сердятся. Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал", - сказал Вучич.

Президент России, в свою очередь, заявил, что Москва готова поддержать позицию Сербии в косовском вопросе – если Белграду удастся достичь компромисса с Приштиной.

"Россия готова поддержать возможные компромиссные решения косовской проблемы, если таковые будут достигнуты между Белградом и Приштиной. Мы, безусловно, поддержим позицию Сербии", - заявил Владимир Путин по итогам переговоров, которые прошли в резиденции Бочаров Ручей.

Российский лидер подчеркнул, что позиция Москвы относительно ситуации вокруг Косово остается неизменной. Основа для урегулирования - резолюция 1244 Совета Безопасности ООН, в которой зафиксированы фундаментальные принципы мирного разрешения косовского кризиса. В их числе - уважение суверенитета и территориальной целостности, а также обеспечение законных интересов всех этнических групп, населяющих регион, приводит слова Путина ТАСС.

Вучич выразил признательность президенту России за поддержку Сербии на международном уровне.

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