"Найдем другие пути": Путин оценил позицию Болгарии по "Турецкому потоку"

София сознательно затягивает реализацию проекта

Позиция Болгарии по газопроводу "Турецкий поток" удивляет Владимира Путина. София сознательно затягивает реализацию проекта. Выглядит это, по меньшей мере, странно – учитывая, что болгары сами обращались к российской стороне с просьбой обеспечить поставку газа.

"Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально, ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории", - приводит РИА Новости высказывание президента России, прозвучавшее на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским лидером.

Путин подчеркнул: после того, как руководство Болгарии сорвало реализацию "Южного потока", оно неоднократно обращалось к Москве с просьбой - во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток". Но позже – видимо, под давлением извне – начало затягивать работу. Если так продолжится и дальше, то Россия рассмотрит другие пути транзита газа по югу Европы, заключил Путин.

Переговоры президентов России и Сербии прошли в Сочи. Во время совместной пресс-конференции с Александром Вучичем Владимир Путин отметил, что сербский участок газопровода готов на 85%.