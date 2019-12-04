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"Найдем другие пути": Путин оценил позицию Болгарии по "Турецкому потоку"

17:48
  • среда
  • 04 декабря 2019

София сознательно затягивает реализацию проекта

Позиция Болгарии по газопроводу "Турецкий поток" удивляет Владимира Путина. София сознательно затягивает реализацию проекта. Выглядит это, по меньшей мере, странно – учитывая, что болгары сами обращались к российской стороне с просьбой обеспечить поставку газа.
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"Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально, ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории", - приводит РИА Новости высказывание президента России, прозвучавшее на пресс-конференции по итогам переговоров с сербским лидером.

Путин подчеркнул: после того, как руководство Болгарии сорвало реализацию "Южного потока", оно неоднократно обращалось к Москве с просьбой - во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток". Но позже – видимо, под давлением извне – начало затягивать работу. Если так продолжится и дальше, то Россия рассмотрит другие пути транзита газа по югу Европы, заключил Путин.

Переговоры президентов России и Сербии прошли в Сочи. Во время совместной пресс-конференции с Александром Вучичем Владимир Путин отметил, что сербский участок газопровода готов на 85%.

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