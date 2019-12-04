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Путин считает неприемлемыми условия Киева по транзиту газа

18:20
  • среда
  • 04 декабря 2019

Переговоры, тем не менее, продолжаются

Транзит газа через украинскую территорию Россия сохранить готова. Однако Киев пока что выдвигает условия, которые неприемлемы, заявил Владимир Путин. Президент России отметил, что переговоры, тем не менее, продолжаются.
Россия и Украина провели переговоры по транзиту газа

"Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока", - сказал президент России на пресс-конференции после переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем. Путин все же надеется, что позиции удастся согласовать.

Россия ранее предлагал Украине решить все вопросы в одном "пакете" - отказаться от всех взаимных претензий, в том числе и судебных, и начать отношения с "чистого листа". Однако Киев на это не соглашается. При этом действующий контракт на транзит газа истекает в конце этого года, пишет РИА Новости.

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