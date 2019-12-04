Поставки газа и стабильность на Балканах: что обсудили Путин и Вучич

Лидеры затронули ряд важных вопросов

В Сочи в среду прошли переговоры президентов России и Сербии. Владимир Путин и Александр Вучич обсудили планы развития двустороннего сотрудничества, а также проблемы безопасности на Балканском полуострове. Лидеры подтвердили, что в решении международных вопросов Москва и Белград будут и далее поддерживать друг друга.

Аплодисменты сербских журналистов. Александр Вучич признается потом, что не смог сдержать улыбку. Зачем именно лидер балканской страны приехал в Сочи, было известно заранее. Сербии катастрофически не хватает газа. Контракт заключён на поставку 6 миллионов кубометров, нужно в два раза больше. По территории страны пройдет одно из ответвлений "Турецкого потока", передает "ТВ Центр".

Укладку труб завершат на следующей неделе. Дальше газопровод, как предполагается, должен пойти в Болгарию. Власти этой страны под давлением западных партнеров сначала сорвали строительство "Потока Южного", что принесло нашей стране убытки. Затем болгарский премьер Бойко Борисов одумался и попросил продлить в его страну поток турецкий. Однако, видимо, опять подключились внешние кураторы, и работа затягивается.

"Мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально, ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории. Я хочу об этом публично заявить. Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивают такую работу неспешную. Посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят - не болгары, а болгарское руководство - мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", - сказал Путин.

Другие пути увеличения поставок газа в Европу найдут и без транзита по территории Украины. Действующий контракт с Киевом истекает в конце года. О заключении нового пока договорённости не достигнуты. Консультации проходят в Вене. Киев, как стало известно в среду, предлагает завышенные тарифы.

"Мы готовы сохранить украинский газ. Мы ведем сейчас переговоры об этом, это никакой не секрет. Правда, условия, которые нам предлагают украинские транзитеры, возможные, они экономически неприемлемы для нас пока. Но я надеюсь, что это запросная позиция, и удастся позиции как-то согласовать", - сказал Путин.

Стабильность на Балканах, безусловно, ключевой вопрос сегодняшних переговоров. Россия готова поддержать компромиссное решение между Белградом и Приштиной, поддерживая позицию Сербии. Исходить нужно из уже принятой резолюции ООН.

Белград еще и крупнейший импортер нашего оружия в Европе. Четыре вертолёта Ми-35 были поставлены досрочно. Закупили у России ЗРПК "Панцирь-С". Приобрели бы и С-400, но пока не могут себе этого позволить. Слишком дорого. Хотя, как отметил в среду профильный вице-премьер Юрий Борисов, Москва вполне может рассмотреть возможность продажи в кредит.

Сербия находится на европейском пути, но никому не позволит вмешиваться в отношения с Россией. Слишком уж многое объединяет наши страны. Ведь даже сегодня во время переговоров, где протокол предполагает общение на государственном языке, Путин и Вучич оба говорили по-русски.

"Россия не дарит нам подарков, но предлагает хорошую цену" - эта фраза сербского президента как нельзя лучше характеризует экономическую составляющую двусторонних отношений. Кроме нее есть, конечно, и политическая, да и то, что в принципе шире всяких рамок – наши народы не зря называют "братскими". Президент Вучич, например, год назад шел по Красной площади в колонне "Бессмертного полка" с портретом своего деда. Участие в торжествах, посвящённых празднованию 75-ой годовщины Великой Победы, сербский лидер уже подтвердил.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр", Сочи.