Глава российского Минздрава бросила фитнес

Скворцова посещала занятия всего 1,5 месяца

Стрессоустойчивость и правильное питание очень важны для поддержания здоровья. Необходимы и физические нагрузки – но вот с этим у главы Минздрава Вероники Скворцовой возникли проблемы.

Министр здравоохранения России призналась, что бросила фитнес после 1,5 месяцев занятий. Хотя и понимает, что при ее работе двигаться надо много.

"У меня часто не хватает времени ходить, а это очень важно. У меня есть абонемент на фитнес. Я для себя решила ходить, но, к сожалению, могу констатировать, что я ходила 1,5 месяца, потом у меня началась серия командировок без передыха, этот настрой несколько снизился", - посетовала Скворцова.

Министр пообещала работать над собой и обязательно вернуться к регулярной физической активности. Скворцова также отметила в своем выступлении на международном форуме добровольцев, что есть надо немного – ровно столько, сколько нужно для нормальной жизнедеятельности, передает РИА Новости.