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Глава ВОИС: Россия развивается семимильными шагами

22:34
  • среда
  • 04 декабря 2019

Премьер-министр встретился с главой Всемирной организации интеллектуальной собственности

Ситуация с защитой интеллектуальной собственности в России постепенно улучшается. Об этом заявил в среду Дмитрий Медведев во время встречи с генеральным секретарем Всемирной организации интеллектуальной собственности Френсисом Гарри, передает "ТВ Центр".

Глава правительства отметил, что в инновационном центре "Сколково" открылось отделение ВОИС, и это дает дополнительные возможности для всех, кто заинтересован в охране своих авторских прав. Френсис Гарри в свою очередь назвал Россию страной, которая развивается семимильными шагами, особенно в области передовых технологий, ее потенциал в этой сфере увеличился кратно. Дмитрий Медведев высказался за дальнейшее развитие сотрудничества.

"Мы придаем большое значение взаимодействию с всемирной организацией по интеллектуальной собственности, которую вы уже давно возглавляете. За истекший период - мы виделись с вами в 2013 и в 2016 году - у нас в стране произошли определенные благоприятные изменения в сфере интеллектуальной собственности, связанные в том числе и с нашим участием в ВОИС. Мы рады тому,  что принимаем самое активное участие в различных процессах, которые у вас происходят", - отметил Медведев.

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