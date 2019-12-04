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Путин: Россия выступает против милитаризации космоса

22:16
  • среда
  • 04 декабря 2019

Президент отметил, что в текущих условиях необходимо уделить внимание укреплению орбитальной группировки

Владимир Путин продолжает серию совещаний по вопросам развития Военно-морского флота. Темой сегодняшней встречи президента с руководителями Минобороны и ведущих предприятий ВПК стали задачи, связанные с внедрением высоких технологий, передает "ТВ Центр".
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Речь шла, в частности, о разработке и поставке на флот средств радиоэлектронной борьбы. Они, по словам президента, активно использовались в ходе операции в Сирии. Многие отечественные образцы при этом показали более высокую эффективность, чем зарубежные аналоги. Важную роль в повышении боевых возможностей флота играет его взаимодействие с космической техникой - аппаратами навигации, связи, системами предупреждения о ракетном нападении. Их развитием, как подчеркнул Владимир Путин, активно занимаются все ведущие страны мира.

"Военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий. И соответственно, планирует там боевые операции. Для сохранения стратегического превосходства в этой сфере США ускоренно создают космические силы, которые в рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки. Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса. В то же время развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом", - отметил Путин.

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