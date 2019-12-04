Политическая расправа: украинская оппозиция заявила о рейдах СБУ

Президент Зеленский устраняет своих оппонентов

Политическая расправа – так расценила украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" обыски, учиненные Службой безопасности Украины. В заявлении пресс-службы политсилы отмечается, что это месть за "принципиальную и последовательную позицию депутатов", которые выступают за мирное урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее стало известно, что СБУ провела обыски в здании, где находятся офисы депутатов парламента от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Разгрому подверглись кабинеты председателя политсовета партии Виктора Медведчука и его пятерых однопартийцев.

В партии считают, что президент Владимир Зеленский руками спецслужб устраняет оппозицию в стране. Украинский лидер как-то заявлял, что у него возникли "большие вопросы" относительно финансирования "Оппозиционной платформы – За жизнь". По мнению Зеленского, надо бы выяснить, "кто они такие".

Формальным поводом для обысков в офисах оппозиционеров в СБУ назвали следственные действия в отношении "Шторма". Эта организация обеспечивает охрану офиса и депутатов партии, сообщает РИА Новости.