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Эксперт объяснил, зачем Россия пугала американцев "Авангардом"

20:09
  • среда
  • 04 декабря 2019

Демонстрацию назвали актом доброй воли

Россия продемонстрировала американским инспекторам возможности новейшего гиперзвукового комплекса "Авангард", чтобы подтолкнуть Вашингтон к продлению договора СНВ-3. Этот шаг должен повысить заинтересованность США, считает почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.
Путин оценил испытания ракетного комплекса "Авангард"

Профессор принял участие в заседании Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, которое прошло в Женеве. Форум - одна из ведущих международных неправительственных организаций, изучающих сферу ядерной безопасности.

В конце ноября американским инспекторам был продемонстрирован комплекс "Авангард". Ракета может совершать межконтинентальные полеты со скоростью, в 20 раз превышающей числа Маха, при этом маневрируя. "Авангард" неуязвим для любых средств ПВО и ПРО.

Профессор Легвольд считает, что Москва, показав комплекс американцам, хотела повысить заинтересованность США в продлении договора СНВ-3. Однако эксперт сомневается в успехе этой идеи: он подчеркивает, что большую роль в этом вопросе играет внутриполитический фактор – грядущие президентские выборы в США, передает РИА Новости.

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