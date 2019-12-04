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Торговцам табачными смесями приготовили серьезные неприятности

20:41
  • среда
  • 04 декабря 2019

Штрафы увеличат в 5 раз

Штрафы за торговлю аналогами насвая и снюса надо увеличить в пять раз. Такое предложение содержится в проекте закона, подготовленном депутатами Госдумы от КПРФ.
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Оптовая и розничная торговля жевательными смесями, содержащими никотин, запрещена. Однако парламентарии сочли, что наказание за нарушение запрета чересчур мягкое. Если сейчас штраф для гражданина за торговлю снюсом составляет от 2 до 4 тысяч рублей, то, если поправки примут, он возрастет до 10 тысяч. А могут и отправить под административный арест – до 15 суток.

Для должностных лиц сумма штрафа составит от 30 до 50 тысяч рублей – арест также предусмотрен -  а юридическим лицам-нарушителям придется выложить до 300 тысяч. Авторы считают, что такие нормы "устранят пробел права", они призваны защитить жизнь и здоровье граждан от губительного воздействия смесей, передает ТАСС.

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Торговцам табачными смесями приготовили серьезные неприятности
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