Россиянам пообещали к Новому году дешевое шампанское и дорогие яйца

Вырастут в цене и огурцы

Шампанское на полках российских магазинов может подешеветь к новогодним праздникам. По мнению экспертов, снижению цены способствуют промо-акции ретейлеров. А вот некоторые скоропортящиеся продукты, напротив, подорожают.

"Шампанское массового и среднего ценовых сегментов в этом году может стоить даже дешевле, чем в прошлом за счет более агрессивного промо со стороны ретейлеров. А цены на более дорогие марки шампанского, вероятнее всего, будут сопоставимы с прошлогодними", - прогнозирует исполнительный директор ассоциации "Руспродсоз" Дмитрий Востриков.

По словам эксперта, ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты – так как отсутствует предложение дешевой продукции отечественного производства. В частности, вырастут в цене огурцы. Помидоры уже прибавили в стоимости более 20%.

А вот подорожание яиц перед новым годом – явление для России традиционное, как и салат оливье. Уже в ноябре цены увеличились почти на 3%, в декабре ожидается дальнейший рост, передает ТАСС.