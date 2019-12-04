18+: Instagram будет запрашивать возраст пользователя

Администрация утверждает, что это позволит ей улучшить сервис

Социальная сеть Instagram решила улучшить качество сервиса. Теперь при регистрации у пользователя будут запрашивать возраст. Информация, как утверждается, не будет общедоступна.

"С сегодняшнего дня мы будем просить вас указывать дату рождения при создании аккаунта в Instagram", - сообщается в релизе сервиса микроблогов. Администрация утверждает, что таким образом она совершенствует "обучение управлению учетными записями". Кроме того, это позволит ей рекомендовать параметры конфиденциальности для юных пользователей.

Сообщается, что с введением нового требования Instagram поможет своим подписчикам контролировать список тех, кто может отправлять им сообщения.