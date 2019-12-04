ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

18+: Instagram будет запрашивать возраст пользователя

21:33
  • среда
  • 04 декабря 2019

Администрация утверждает, что это позволит ей улучшить сервис

Социальная сеть Instagram решила улучшить качество сервиса. Теперь при регистрации у пользователя будут запрашивать возраст. Информация, как утверждается, не будет общедоступна.
"Гагачат" атаковал Instagram Сильвестра Сталлоне

"С сегодняшнего дня мы будем просить вас указывать дату рождения при создании аккаунта в Instagram", - сообщается в релизе сервиса микроблогов. Администрация утверждает, что таким образом она совершенствует "обучение управлению учетными записями". Кроме того, это позволит ей рекомендовать параметры конфиденциальности для юных пользователей.

Сообщается, что с введением нового требования Instagram поможет своим подписчикам контролировать список тех, кто может отправлять им сообщения.

Читайте также:
Главное сегодня
18+: Instagram будет запрашивать возраст пользователя
18+: Instagram будет запрашивать возраст пользователя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.