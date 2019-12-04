Меркель объяснила высылку российских дипломатов

Германия выслала российских дипломатов после скандала с убийством в Берлине

Дипломатический скандал разгорается между Россией и Германией. Власти ФРГ объявили persona non grata двух сотрудников нашего диппредставительства в Берлине. В германском МИД пояснили, что причиной такого шага стало якобы недостаточное содействие Москвы в расследовании убийства гражданина Грузии. 40-летнего Зелимхана Хангоджиева, который известен как чеченский полевой командир, застрелили в Берлине 23 августа. Следствие настаивает, что к убийству может быть причастна наша страна. В Кремле и российском МИД все обвинения называют беспочвенными и предупреждают о зеркальных мерах.

Расследование убийства гражданина Грузии в Берлине не окончено, дело тянется с конца августа, но власти Германии уже решились на дипломатический скандал с Москвой. Правительство ФРГ объявило persona non grata двоих наших дипломатов. Причина опубликована на сайте германского МИД: якобы Россия недостаточно сотрудничает. Ответ из нашего внешнеполитического ведомства и обещание ответных мер последовали незамедлительно, передает "ТВ Центр".

"Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные. Политизированный подход к вопросам следствия недопустим. Вынуждены осуществить комплекс ответных мер", - указали в ведомстве.

23 августа в центре Берлина был убит этнический чеченец с грузинским паспортом. 40-летний Зелимхан Хангошвили. Он же Зело Дишани. Он же Торнике Кавтарадзе. Последнее имя мужчина взял себе уже в Германии. Здесь он пытался получить статус беженца, но даже после отказа почему-то не был выслан из страны. Примечательно, что местные органы безопасности некоторое время следили за Хангошвили как за лицом, представляющим угрозу общественной безопасности, но по неизвестным причинам в 2018-м году все подозрения сняли.

Россия еще в 2002-м году объявила его в международный розыск. В нашей стране нелегала обвиняют в терроризме. Он участвовал в боевых действиях против федеральных войск на территории Чечни и был полевым командиром в подчинении террористов Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. В непосредственном подчинении боевика было 60 человек.

Позже в Грузии он сколотил уже банду из 200 добровольцев, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне Грузии во время нападения на Южную Осетию. На Хангошвили было совершено четыре покушения. Террориста и убийцу смог устранить двумя выстрелами в спину подъехавший к нему на велосипеде мужчина. Подозреваемого задержали менее чем через месяц. Им оказался гражданин России. О причастности Москвы тогда вяло написали несколько западных изданий. Расследованием изначально занимались берлинские сыщики. Но сейчас дело забрала Генеральная прокуратура Германии. И тут же разглядела политическую подоплеку и российский след.

С ходу обвинив Москву и Грозный, ведомство при этом утверждает, что следствие не располагает данными, которые бы указывали на личные, криминальные или террористические мотивы преступления. То есть, якобы, это точно не бандитские разборки. Данных, которые бы указывали на то, что к этому причастна Москва, генпрокуратура, правда, тоже не приводит. В Кремле такие поспешные, но ставшие уже традиционными для Запада выводы вызвали недоумение.

"Там серьезных подозрений нет, и быть не может. Какое отношение к российским властям? Это абсолютно беспочвенные предположения. В Кремле абсолютно не в курсе этого происшествия. Мне нечего добавить. Следствие ведется в Германии. Мы не располагаем никакой информацией", - отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Все, чем пока могут оперировать германские следователи, это российский паспорт подозреваемого в убийстве. Личные мотивы для убийства могли иметь, например, бывшие грузинские соратники Хангошвили. Он участвовал в спецоперации против них, на стороне МВД Грузии. В 2012-м году в результате столкновения с грузинской полицией погибли три офицера и 11 боевиков. Но Генпрокуратура Германии это даже не рассматривает.

Криминальную историю комментирует сама канцлер Меркель. Хотя, казалось бы, убит не политический деятель, не шпион, обычный террорист. "С российским президентом я встречусь на следующей неделе. Мы вам сообщим, о чём там пойдёт речь. Пока же могу сказать, что эти меры мы приняли, поскольку мы не наблюдали поддержки России в расследовании этого убийства", - сказала канцлер ФРГ.

Версию о российском следе сейчас активно продвигают немецкие СМИ. Аргументы, правда, не выдерживают критики - мол, подозреваемый работает на российские спецслужбы, потому что репортеры не смогли обнаружить его данные в базах, визу он получил в чистый паспорт и вообще так же, как и убитый, родом из России. Но сначала серьезный информационный вброс сделали американские издания. Например, Wall Street Journal посвятил убийству в далеком Берлине аналитическую статью.

С момента убийства прошло несколько месяцев. Но информационная бомба и последовавший за ней дипскандал рванули именно сейчас. Всего за несколько дней до встречи "нормандской четверки". Американцы даже не скрывают, что их так беспокоит в этом мероприятии: прямой диалог России и Европы. И активная поддержка Германией строительства "Северного потока-2", который для Вашингтона как красная тряпка.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".