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Российский пловец завоевал золото чемпионата Европы

21:57
  • среда
  • 04 декабря 2019

Установлен новый рекорд на дистанции 50 метров

Золотая медаль и рекорд Европы стали итогом выступления россиянина Владимира Морозова на ЧЕ в Глазго. Дистанцию 50 метров брассом 27-летний пловец преодолел за 25,51 секунды.  На второй позиции оказался представитель Турции Эмре Сакчи с результатом 25,82 секунды. Бронза – у голландца Арно Камминга, который проплыл 50 метров за 25,84 секунды.
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Это первая медаль сборной России на турнире. Морозов - бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в эстафете, двукратный серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, девятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде, передает ТАСС.

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