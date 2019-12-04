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Сборная России взяла золото на ЧЕ по плаванию

22:25
  • среда
  • 04 декабря 2019

Мужчины выиграли эстафету 4 по 50 м

Вторую золотую медаль на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде завоевали россияне. Мужская сборная победила в эстафете 4 по 50 м вольным стилем.
Россиянки выиграли золото в эстафете 4 по 100 метров комплексным плаванием на ЧЕ

Результат российской команды - 1 минута 22,92 секунды. В составе сборной выступили Владислав Гринев, Михаил Вековищев, Климент Колесников и Владимир Морозов. Ранее Владимир Морозов завоевал золото на дистанции 50 метров брассом, установив на турнире в шотландском Глазго рекорд Европы.

Второе место в эстафете заняла команда Польши, которая показала результат 1.23,74 секунды. Бронза – у сборной Италии, сообщает ТАСС.

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