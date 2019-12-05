Американцы не в первый раз "хоронят" Роскосмос

Зависимость американских космонавтов от России подошла к концу. О радостном событии сообщило издание The Hill. Америка, которая на глазах становится снова великой, как обещал президент США Дональд Трамп, вдруг увидела "начало конца России как космической державы".

По информации бойкого издания, отправка одного американского астронавта на корабле "Союз" обходится в 85 миллионов долларов. Хватит кормить этих русских! И пусть это станет ударом по российской космической отрасли. Будущие визиты на МКС должны обеспечивать американские космические корабли.

С 2011 года, когда прекратила существование Space Shuttle, экипажи на МКС доставляют только российские "Союзы". Или они до сих пор верят в собственное кино про космос?

И хотя американцы объявили, что в 2020 году Америка отправит астронавтов на Международную космическую станцию на собственном корабле, NASA решило оплатить еще два места на российских "Союзах", чтобы американские астронавты смогли работать на МКС до сентября 2021 года.

"Они (американцы) и в этом году нас уже хоронили, но, к сожалению, они пока никуда особо не летят и продолжают заказывать у нас дополнительные кресла по пилотируемой программе. Поэтому скажу банально, но в тему – поживем – увидим", - прокомментировал представитель Роскосмоса.

В действительности все не так, как на самом деле.