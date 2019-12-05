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Стало известно, для чего Россия дружит с Сербией

10:22
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Политолог прокомментировал российско-сербские отношения

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили российско-сербские отношения. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Сергей Марков.

"Прибалтика – это, скорее, три гнойника на пути из России в Евросоюз, а Балканы, в том числе Сербия – это возможная дорожка. Политика этих стран не может быть жестко антироссийской, так как население пророссийское. Поэтому Москва хочет построить на Сербии модель благожелательных отношений с европейской стороной. Сначала на Сербии, потом на других странах применим модель", - объяснил эксперт.

Полный комментарий Маркова смотрите в видео:

Поставки газа и стабильность на Балканах: что обсудили Путин и Вучич

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