Стало известно, для чего Россия дружит с Сербией

Политолог прокомментировал российско-сербские отношения

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили российско-сербские отношения. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил политолог Сергей Марков.

"Прибалтика – это, скорее, три гнойника на пути из России в Евросоюз, а Балканы, в том числе Сербия – это возможная дорожка. Политика этих стран не может быть жестко антироссийской, так как население пророссийское. Поэтому Москва хочет построить на Сербии модель благожелательных отношений с европейской стороной. Сначала на Сербии, потом на других странах применим модель", - объяснил эксперт.

Полный комментарий Маркова смотрите в видео:

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