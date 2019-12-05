В Омске за рулем школьного автобуса обнаружили пьяного водителя

Шоферу грозит штраф и лишение прав

В Омске разбираются в обстоятельствах вопиющего случая с перевозкой детей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники Госавтоинспекции остановили школьный автобус, за рулем которого был пьяный водитель. Неладное заподозрили во время беседы. Мужчина согласился пройти проверку. Тест показал признаки серьезного опьянения.

Полицейские отстранили водителя от управления автобусом, детей пересадили в другой транспорт. Теперь шоферу грозит штраф и лишение прав. Кроме того, выясняется, проходил ли он перед рейсом проверку, или распивал алкоголь уже после нее, находясь в дороге.