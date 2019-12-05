Рекорд по снегу: в Комсомольске-на-Амуре людей призвали взяться за лопаты

Коммунальщикам потребовалась помощь

Сильный снегопад на Сахалине стал причиной остановки движения транспорта сразу на нескольких автотрассах, передает "ТВ Центр". Более 50 машин, в основном грузовики, выстроились в 1,5-километровую очередь в Томаринском районе.

Вторые сутки водители ожидают открытия участка дороги в сторону Углегорска. Спасатели организовали мобильные пункты обогрева. На расчистку снега направлены более 150 единиц техники. Во время метели было нарушено электроснабжение в нескольких селах, там работают аварийные бригады.

Последствия циклона ликвидируют и в Комсомольске-на-Амуре. За сутки там выпало рекордное количество осадков. Для школьников младших классов отменены занятия. Местных жителей призвали взяться за лопаты, чтобы помочь коммунальщикам.