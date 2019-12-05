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Рекорд по снегу: в Комсомольске-на-Амуре людей призвали взяться за лопаты

09:06
  • четверг
  • 05 декабря 2019

Коммунальщикам потребовалась помощь

Сильный снегопад на Сахалине стал причиной остановки движения транспорта сразу на нескольких автотрассах, передает "ТВ Центр". Более 50 машин, в основном  грузовики,  выстроились в 1,5-километровую очередь  в Томаринском районе.

Вторые сутки  водители ожидают открытия участка дороги в сторону Углегорска. Спасатели организовали мобильные пункты обогрева.  На расчистку снега направлены более 150 единиц техники.  Во время метели было нарушено электроснабжение в нескольких селах, там работают аварийные бригады.

Последствия  циклона ликвидируют  и в Комсомольске-на-Амуре. За сутки там выпало рекордное  количество осадков. Для школьников младших классов отменены занятия. Местных жителей призвали взяться за лопаты, чтобы помочь коммунальщикам.

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